Тбилиси, , 12:16 — REGNUM Заключенных в Грузии переводят в частные клиники, если необходимо хирургическое вмешательство. Об этом 26 октября заявила на брифинге министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она ответила на вопрос, почему бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нельзя перевести в частную клинику, если 2020 году это было позволено более 500 заключенным.

«Те заключенные были помещены в гражданские клиники с целью хирургического вмешательства. Если и пациенту Саакашвили понадобятся различные хирургические вмешательства, и будут медицинские показания, конечно, решение будет принято в пользу пациента», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что пока в этом нет необходимости. Также нет необходимости переводить экс-президента в тюремную больницу. Бывшего грузинского лидера не будут отправлять на лечение без его согласия.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.

Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. Сторонники экс-президента требуют его перевода в частную клинику.

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