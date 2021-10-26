Тбилиси, 26 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Заключенных в Грузии переводят в частные клиники, если необходимо хирургическое вмешательство. Об этом 26 октября заявила на брифинге министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Она ответила на вопрос, почему бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нельзя перевести в частную клинику, если 2020 году это было позволено более 500 заключенным.

«Те заключенные были помещены в гражданские клиники с целью хирургического вмешательства. Если и пациенту Саакашвили понадобятся различные хирургические вмешательства, и будут медицинские показания, конечно, решение будет принято в пользу пациента», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что пока в этом нет необходимости. Также нет необходимости переводить экс-президента в тюремную больницу. Бывшего грузинского лидера не будут отправлять на лечение без его согласия.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.

Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. Сторонники экс-президента требуют его перевода в частную клинику.