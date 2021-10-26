Саакашвили могут поместить в частную клинику в одном случае — минздрав
Тбилиси, 26 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Заключенных в Грузии переводят в частные клиники, если необходимо хирургическое вмешательство. Об этом 26 октября заявила на брифинге министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
Она ответила на вопрос, почему бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нельзя перевести в частную клинику, если 2020 году это было позволено более 500 заключенным.
«Те заключенные были помещены в гражданские клиники с целью хирургического вмешательства. Если и пациенту Саакашвили понадобятся различные хирургические вмешательства, и будут медицинские показания, конечно, решение будет принято в пользу пациента», — сказала Тикарадзе.
Она отметила, что пока в этом нет необходимости. Также нет необходимости переводить экс-президента в тюремную больницу. Бывшего грузинского лидера не будут отправлять на лечение без его согласия.
Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.
Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. Сторонники экс-президента требуют его перевода в частную клинику.