Люксембург, , 12:15 — REGNUM По мнению правительства Испании, функционирование рынка электроэнергии в Европейском союзе нуждается в реформировании. Об этом 26 октября заявила испанский госсекретарь по энергетике Сара Аагесен Муньос по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике, транспорту и телекоммуникациям в Люксембурге.

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«Еврокомиссия представила уведомление 13 октября с краткосрочными и среднесрочными мерами (для ответа на рост цен на энергию), мы считаем, что этого недостаточно, нам нужно продолжать работать над более амбициозными мерами», — сказала она.

Также госсекретарь по энергетике Испании отметила, что для ЕС эта проблема является крайне важной в момент восстановления экономики и потому для таковой, как считает Муньос, требуются экстраординарные решения.

«Мы считаем, что необходимо пересмотреть функционирование рынка электроэнергии, рынка газа и рынка торговли выбросами. Мы видим, что рынок электроэнергии переживает рост цен из-за этой цепной реакции вокруг цен на газ, которые день за днем достигают исторического максимума», — добавила она.

Кроме того, госсекретарь уточнила, что в Мадриде понимают, что нужно искать варианты и срочные альтернативы и указала, что нужно установить «максимальный предел цен на газ».

«Наше предложение сегодня — это контракты на закупки (газа), которые ЕС может заключать централизованно. Мы хотим избежать финансовых спекуляций в системе торговли выбросами, это то, что мы наблюдаем», — также пояснила Муньос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец заявил, что атомная энергетика необходима Европейскому союзу для обеспечения энергетической независимости, одних лишь альтернативных источников не хватит.