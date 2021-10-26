Вологда, 26 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Обвиняемая в убийстве 9-летней девочки в Вологде Ульяна Ланская была лишена родительских прав на двух своих детей. За несколько лет до совершения преступления суд оградил ее от дочери, которой женщина пыталась в период помешательства провести операцию без помощи врача. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Пресс-служба судов Вологодской области. Обвиняемая в убийстве Ульяна Ланская

Напомним, 40-летняя жительница Вологды Ульяна Ланская была помещена под стражу по обвинению в убийстве 9-летней девочки. 16 октября женщина заманила конфетами к себе в квартиру двух детей. Одну девочку Ланская отпустила, а вторую, как считают в СК, убила. Женщина попыталась скрыться на поезде с места преступления, но ее задержали, а во время допроса Ульяна дала признательные показания. Свой поступок задержанная объяснила неприязненным отношением к ребенку.

Как рассказали в суде, Ланская ранее не была признана недееспособной, несмотря на то что состояла на учете в психоневрологическом диспансере. В ноябре 2019 года Вологодский городской суд лишил Ульяну Ланскую родительских прав в отношении старшего сына и ограничил в правах в отношении младшей дочери в связи с неисполнением ею родительских обязанностей.

«Суд пришел к выводу, что оставление девочки с матерью, постоянно находящейся в неустойчивом психологическом состоянии, имеющей навязчивые идеи относительно необходимости хирургического вмешательства и проведения операции несовершеннолетней без заключения врача, является опасным для ребенка», — пояснили в суде.

В 2020 году Ланская обращалась в Вологодский городской суд с иском об отмене ограничения в родительских правах и восстановлении в родительских правах. В судебном заседании истец пояснила, что у нее есть квартира, доход и сбережения для содержания детей. Кроме того, она представила справку, что психически здорова.

«Суд критически отнесся к этим документам и отказал Ланской в иске», — подытожили в пресс-службе.

Отметим, что решение о признании Ульяны Ланской недееспособной Вологодский городской суд не принимал. С административным иском о принудительной госпитализации в суд правомочна обратиться медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в стационарных условиях, в которую она была помещена. Помимо этого, с 2018 года такое право предоставлено прокурору.

Органы социальной защиты и родственники гражданина не вправе обращаться с иском в суд о его принудительной госпитализации, если это лицо по решению суда не признано недееспособным.