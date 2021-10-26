Москва, 26 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Меры по ограничению потребительского кредитования в РФ нужно вводить осторожно и так, чтобы не допустить роста нелегального кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

(сс) ccipeggy Кредит

«Введение ограничений по выдаче потребительских кредитов — давно назревшая мера, которая должна оздоровить банковскую систему, повысить ее устойчивость и надежность. Банковский кризис, который может быть вызван перегревом рынка потребкредитования на фоне снижения доходов уязвимых групп населения, которые как раз и берут потребительские кредиты, не нужен ни этим заемщикам, ни банкам и их регулятору, ни населению в целом», — сказал Цыганов.

При этом он подчеркнул, что меры по ограничению выдачи потребительских кредитов нужно вводить осторожно и обязательно одновременно с разработкой и принятием мер по противодействию нелегальному кредитованию, повышением финансовой грамотности, а главное — мерами по повышению занятости и доходов населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, какими негативными последствиями может обернуться ограничение потребительского кредитования.