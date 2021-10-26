Абдулинский район, , 12:11 — REGNUM В Оренбургской области по факту нарушения требований охраны труда, которое повлекло тяжки вред здоровью рабочего, занятого на сельхозработах, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уборка сахарной свеклы Липецкаяобласть.рф

Несчастный случай произошел 25 сентября на территории Абдулинского района возле села Чеганлы. Рабочий был занят в сельхозработах по уборке свеклы.

По указанию механизатора мужчина осуществлял чистку самоходной машины, предназначенной для погрузки свеклы. Не убедившись в том, что работник находится на безопасном расстоянии, механизатор запустил механизм самоходной машины. В результате левую ногу рабочего зажало приемными вальцами, что повлекло тяжкий вред здоровью.