Москва, , 12:10 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, подписанное в Москве 18 декабря 2020 г., передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября. Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Соглашение направлено на оказание взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными в соответствии с национальным законодательством и положениями соглашения.

Предметом запроса об оказании правовой помощи являются данные о наличии (отсутствии) гражданства сторон соглашения, о наличии документов, дающих право на постоянное (временное) пребывание (проживание) на территориях сторон, о постановке на миграционный учет или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан сторон, граждан третьих государств и лиц без гражданства, об обязательствах имущественного характера, о привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности на территориях сторон соглашения и другие данные.

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