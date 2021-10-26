Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Винтовку, из которой Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс, члены съёмочной группы использовали для стрельбы по мишеням. Об этом 26 октября сообщает портал The Wrap.

Gage Skidmore Алек Болдуин

Источник издания сообщил, что за несколько часов до инцидента группа участников проекта использовала винтовку для «плинкинга» (развлекательная стрельба боевыми патронами по нестандартным мишеням). Издание отметило, что в ордерах на обыск, выданных властями, утверждается, что помощник режиссера Дэвид Холлс взял одну из трёх винтовок из набора для съёмок и передал её Болдуину. При этом он дал актёру понять, что оружие не заряжено.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Дэвида Холлса обвинили в том, что он и до инцидента на съёмках «Ржавчины» пренебрегал правилами безопасности при использовании оружия. По информации телеканала CNN, в 2019 году Холлс работал помощником режиссёра на съёмках картины «Пути свободы», на которых также произошёл инцидент с оружием, из-за которого пострадал член съёмочной группы.