Благовещенск, , 12:12 — REGNUM В Приамурье использовано 80% вакцины от коронавируса, поступившей в регион. Прививки сделали 56,4% жителей Благовещенска, план по области выполнен на 66%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация

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Более 66% взрослых жителей привились в Селемджинском, Белогорском, Шимановском и Благовещенском районах. В остальных муниципалитетах Амурской области процент вакцинированных ниже среднего показателя по региону. Меньше всего привитых жителей в Мазановском, Архаринском и Зейском районах.

План по прививкам от гриппа выполнен на 48,2%, вакцинированы 228 439 человек

«Необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации, уделив особое внимание работе мобильных пунктов, развернутых в торговых центрах. При этом необходимо организовать работу так, чтобы не создавать скопления людей», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, с диагнозом COVID-19 в больницы Амурской области госпитализированы 1800 пациентов. Почти половина из них тяжёлые или находятся в состоянии средней степени тяжести. В ковидных госпиталях региона заняты более 90% мест.