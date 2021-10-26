Новосибирск, , 12:08 — REGNUM Власти Новосибирской области определились с ограничительными мерами, которые начнут действовать в ближайшее время. Запреты вводятся из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Закрыто из-за коронавируса

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«С 30 октября приостанавливается посещение аквапарка и закрытых помещений зоопарка. Также останавливается работа ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00 за исключением обслуживания навынос, питания в гостиницах, питания в аэропорту, на вокзалах. С 30 октября вводятся QR-коды в спортивных учреждениях и театрах, кинотеатрах, концертных залах, фитнес-центрах, детских центрах при количестве посещений от 100 человек. Ограничения только для совершеннолетних», — приводят «НГС Новости» слова первого заместителя губернатора региона Юрия Петухова.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о введении новых ограничительных мер из-за роста количества случаев заражения коронавирусом.

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