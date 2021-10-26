Москва, 26 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В России ограничения на выдачу потребительских кредитов могут в конечном счете привести к падению доходов банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал опасения российских банков по поводу того, что из-за введения ЦБ РФ ограничений на выдачу потребительских займов может начаться рост «теневого» кредитования.

Кредит

«В случае ужесточения регулирования выдачи потребкредитов люди неизбежно будут искать альтернативу, — сказал Цыганов. — Это вполне обоснованно вызывает опасения банкиров. Их заемщики будут уходить к конкурентам, что не улучшит экономику, но понизит доходы банков. Поиск новых источников кредита понятен — если доходы не увеличились, занятость не выросла, а потребление не падает, то необходим кредит. Люди хотят жить и хотя бы приблизиться к рекламной телекартинке потребления. Кому-то не хватает на лечение, а кто-то уже вошел в кредитное пике и новый кредит нужен для выплат по старым долгам. Все эти люди, пусть и не примерные заемщики с безупречной кредитной историей, будут искать возможности поддержать уже привычный образ жизни. И МФО, ломбарды, полубандитские теневые кредиторы и даже «старушки-процентщицы» такие возможности им могут предложить».

А это в перспективе, как полагает Цыганов, неизбежно породит взрыв социальной напряженности и криминализацию общества.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Банк России пытается вынудить российские банки более взвешенно подходить к вопросу выдачи кредитов.