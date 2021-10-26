Тромсё, Норвегия, 26 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Россия в период своего председательства в Совете Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) и Совете государств Балтийского моря в 2023—2025 годах намерена сфокусироваться на повышении качества жизни на Севере. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 26 октября на 18-й министерской сессии СБЕР в норвежском Тромсё.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Лавров предложил участникам сессии подумать о реализации крупномасштабных сквозных инициатив и напомнил, что через два года Россия возглавит и Баренцев, и Балтийский совет. Он с уверенностью заявил, что Москва сфокусирует внимание на повышении значимости прикладной деятельности обоих советов и их ориентации на конкретные проекты, направленные на социально-экономическое развитие и повышение качества жизни на общем Севере.

«При этом намерены действовать в духе преемственности, поддерживать приоритетные направления работы упомянутых форматов», — добавил глава МИД РФ.

Он также выразил надежду, что Баренцево сотрудничество будет развиваться как фактор, который помогает сохранить на севере Европы зону доверия, стабильности и добрососедства.

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