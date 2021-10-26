Москва, 26 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. По итогам 2021 года уровень инфляции в России может составить 9%. Об этом 26 октября заявил экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

geralt Рост инфляции

«Я никакого оптимизма не вижу. Думаю, по итогам года мы будем выходить официально выше 8,5%-9%, по продовольственной инфляции выше 12%-13%», — сказал Жуковский.

Также экономист отметил, что уже сейчас уровень инфляции, по оценкам самого населения, приближается к 15%.