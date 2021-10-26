Москва, , 12:04 — REGNUM России и Европейскому союзу нужно провести ревизию газовых отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

Китай. Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В текущих условиях необходима в определенной степени ревизия газовых отношений ЕС и России для того, чтобы кризис, аналогичный нынешнему, не повторился, — сказал Салихов. — «Газпрому» в долгосрочной перспективе невыгодны экстремально высокие цены на газ, так как они будут снижать конкурентоспособность природного газа по сравнению с другими альтернативами. Однако необходимо понимание роли газа в ЕС, подкрепленное финансовыми обязательствами. Почему-то считается нормальным, что все крупные СПГ-проекты в мире реализуются только после заключения долгосрочных контрактов между покупателями и поставщиками (неважно, с ценовой привязкой к нефти или ценам на газ на спотовом рынке), но в отношении «Газпрома» подобная практика вызывала резкое неприятие Европейской комиссии. В этом смысле реализация крупных добычных проектов, обеспеченных долгосрочными контрактами с европейскими покупателями, отвечает интересам ЕС и России».

Также, как подчеркнул Салихов, необходимо обеспечить скорейший запуск газопровода «Северный поток-2» с предоставлением возможности «Газпрому» использовать его на 100% мощности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политику ЕС в отношении природного газа сочли противоречивой.

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