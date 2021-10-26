Москва, 26 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. России и Европейскому союзу нужно провести ревизию газовых отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

«В текущих условиях необходима в определенной степени ревизия газовых отношений ЕС и России для того, чтобы кризис, аналогичный нынешнему, не повторился, — сказал Салихов. — «Газпрому» в долгосрочной перспективе невыгодны экстремально высокие цены на газ, так как они будут снижать конкурентоспособность природного газа по сравнению с другими альтернативами. Однако необходимо понимание роли газа в ЕС, подкрепленное финансовыми обязательствами. Почему-то считается нормальным, что все крупные СПГ-проекты в мире реализуются только после заключения долгосрочных контрактов между покупателями и поставщиками (неважно, с ценовой привязкой к нефти или ценам на газ на спотовом рынке), но в отношении «Газпрома» подобная практика вызывала резкое неприятие Европейской комиссии. В этом смысле реализация крупных добычных проектов, обеспеченных долгосрочными контрактами с европейскими покупателями, отвечает интересам ЕС и России».

Также, как подчеркнул Салихов, необходимо обеспечить скорейший запуск газопровода «Северный поток-2» с предоставлением возможности «Газпрому» использовать его на 100% мощности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политику ЕС в отношении природного газа сочли противоречивой.