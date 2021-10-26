Рыбновский район, Рязанская область, 26 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Купол Богоявленской церкви обрушился в достопримечательном месте «Есенинская Русь» в селе Костино Рыбновского района Рязанской области.

Цитата из видео Богоявленская церковь в селе Костино Рыбновского района Рязанской области

Сооружение является одним из объектов памятника федерального значения «Усадьба Н.Я. Никитинского». Церковь построили в 1690-х годах по заказу владельца села.

«Небольшой храм примыкает к «рязанской» группе церквей нарышкинского стиля, возникшего, как известно, в расположенных неподалеку вотчинах Нарышкиных. Почти все нарышкинские церкви на Рязанщине утрачены, поэтому храм в Костине имеет особую ценность, что не мешает пребывать ему в аварийном состоянии», — пишет издание RybnoeNet.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в рязанском Касимове сгорел федеральный памятник «Дом Барковых», построенный в середине XIX века. Региональные власти просили Минкультуры РФ и Росимущество передать здание на баланс одной из организаций, подведомственных областному минкультуры для восстановительных работ.