Москва, 26 октября 2021, 19:04 — REGNUM Немецкие фонды и спецслужбы действуют в Белоруссии не столь нахраписто, как американцы, в основном собирая информацию, но их целью так или иначе является отрыв Белоруссии от России. Об этом 26 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
«В целом интерес всей политической элиты ФРГ в том, чтобы отдалить, а лучше вообще оторвать Белоруссию от России» — заявил эксперт.
«При этом, ФРГ действует не отдельно, а в концерте с другими странами ЕС. В этом смысле Белоруссия является зоной геополитической конкуренции между ЕС и Россией» — пояснил Борисов.
«Через фонды немцы получают информацию. Не надо забывать, что название разведки Германии БНД расшифровывается как «Федеральная информационная служба», — отметил политолог.
«Это не значит, что немцы шпионят и пытаются обязательно добыть какие-то секреты или кого-то завербовать. Как раз немцы в этом смысле действуют деликатно и в рамках правил. Они не такие нахрапистые, как, скажем, американцы. Немцы действуют легальными методами, собирая как можно более полный массив информации, необходимый для составления наиболее объективных аналитических докладов, которые в свою очередь ложатся на стол высшего политического руководства для выработки политического курса», — заключил Борисов.