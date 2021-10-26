Москва, 26 октября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Немецкие фонды и спецслужбы действуют в Белоруссии не столь нахраписто, как американцы, в основном собирая информацию, но их целью так или иначе является отрыв Белоруссии от России. Об этом 26 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«В целом интерес всей политической элиты ФРГ в том, чтобы отдалить, а лучше вообще оторвать Белоруссию от России» — заявил эксперт.

«При этом ФРГ действует не отдельно, а в концерте с другими странами ЕС. В этом смысле Белоруссия является зоной геополитической конкуренции между ЕС и Россией» — пояснил Борисов.

«Через фонды немцы получают информацию. Не надо забывать, что название разведки Германии БНД расшифровывается как «Федеральная информационная служба», — отметил политолог.

«Это не значит, что немцы шпионят и пытаются обязательно добыть какие-то секреты или кого-то завербовать. Как раз немцы в этом смысле действуют деликатно и в рамках правил. Они не такие нахрапистые, как, скажем, американцы. Немцы действуют легальными методами, собирая как можно более полный массив информации, необходимый для составления наиболее объективных аналитических докладов, которые, в свою очередь, ложатся на стол высшего политического руководства для выработки политического курса», — заключил Борисов.