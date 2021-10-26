Батайск, Ростовская область, , 12:01 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении девятилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Детское насилие

Следователи полагают, что инцидент произошёл днём 25 октября на окраине Батайска. 43-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об аресте подозреваемого.

В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы.