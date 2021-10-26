Львов, Украина, , 12:01 — REGNUM Во Львове в настоящее время ведутся работы по демонтажу металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле», где захоронены погибшие в Великой Отечественной войне советские воины. Об этом 26 октября сообщает агентство «Укринформ».

Орден Отечественной войны II степени. Около 6.700.000 награждений © ИА REGNUM

По информации источника, демонтаж проводится по решению львовского исполкома. При этом памятник установили на мемориале в 70-х годах прошлого века, а теперь местные власти собираются передать его музею «Территория террора».

Отметим, 8 октября горсовет Львова принял решение о демонтаже центрального элемента воинского мемориала-захоронения «Марсово поле» — масштабной копии ордена Отечественной войны, после чего МИД РФ направил Киеву ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов.