Львов, Украина, 26 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Во Львове в настоящее время ведутся работы по демонтажу металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле», где захоронены погибшие в Великой Отечественной войне советские воины. Об этом 26 октября сообщает агентство «Укринформ».

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По информации источника, демонтаж проводится по решению львовского исполкома. При этом памятник установили на мемориале в 70-х годах прошлого века, а теперь местные власти собираются передать его музею «Территория террора».

Отметим, 8 октября горсовет Львова принял решение о демонтаже центрального элемента воинского мемориала-захоронения «Марсово поле» — масштабной копии ордена Отечественной войны, после чего МИД РФ направил Киеву ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов.