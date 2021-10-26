Эр-Рияд, , 12:30 — REGNUM В рамках Европейского союза Греция взяла на себя обязательство внести свой вклад в то, чтобы Европа стала первым климатически нейтральным континентом до 2050 года. Об этом заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис, выступая в рамках форума «Ближневосточная зеленая инициатива» в Эр-Рияде 25 октября.

Выбросы углерода

«Наиболее важной из этих инициатив является обеспечение того, чтобы производство электроэнергии из угля прекратилось к 2028 году», — сказал Мицотакис, отметив, что его страна также прилагает усилия для увеличения темпов использования возобновляемых источников энергии.

«Мы надеемся стать одной из первых средиземноморских стран, которая введет у себя конкретные рамки для производства электроэнергии с помощью оффшорных ветропарков, и мы надеемся, что соответствующий законодательный документ будет подготовлен к публичным консультациям в течение следующих недель. Мы надеемся, что к 2030 году у нас будет 2 ГВт энергии морского ветра в рамках производства электроэнергии», — сказал Мицотакис, добавив, что планы предусматривают инвестиции в размере более 25 миллиардов евро для достижения «зеленого перехода».

Премьер-министр Греции также сообщил, что если будет заинтересованность в экспорте водорода в Европу, Греция станет первой страной, которая будет приветствовать этот экспорт и гарантирует, что он будет доставлен на европейский рынок.

Усилия Афин также будут направлены на то, чтобы побудить судовладельцев возглавить сокращение выбросов парниковых газов в секторе судоходства, поскольку «Греция контролирует 50% коммерческого флота Европы», и у нее также есть огромные возможности для превращения своих многочисленных островов в климатически нейтральные.

Регион Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока является колыбелью цивилизации, и необходимо приложить больше усилий для изучения последствий изменения климата для культурного наследия, подчеркнул Мицотакис.