Брюссель, 26 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Представители Партии европейских социалистов (PES) выразили глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам лидера греческой парламентской партии «Движение за перемены» Фофи Генниматы. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в понедельник, 25 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи памяти

В заявлении главы PES Сергей Станишев охарактеризовал Геннимату как «преданную европейку, которая неустанно боролась за более справедливую Грецию и всегда принимала активное участие в руководстве будущим социализма и социал-демократии в Европе».

В партии отметили, что ее проницательности и лидерства будет не хватать PES, а наследие политика не будет забыто.

Геннимата умерла 25 октября в возрасте 56 лет от онкологического заболевания.