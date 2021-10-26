Мадрид, , 11:59 — REGNUM Функционирование рынка электроэнергии на территории ЕС необходимо реформировать. Об этом заявила государственный секретарь по энергетике Испании Сара Аагесен Муньос по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике, транспорту и телекоммуникациям.

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«Еврокомиссия представила уведомление 13 октября с краткосрочными и среднесрочными мерами [для ответа на рост цен на энергию], мы считаем, что этого недостаточно, нам нужно продолжать работать над более амбициозными мерами», — сказала Муньос.

Она назвала сложившуюся ситуацию «очень важной проблемой» для Европы в условиях экономического восстановления, требующей «экстраординарных решений».

Муньос подчеркнула необходимость «пересмотреть функционирование рынка электроэнергии, рынка газа и рынка торговли выбросами»: «Мы видим, что рынок электроэнергии переживает рост цен из-за этой цепной реакции вокруг цен на газ, которые день за днем достигают исторического максимума».

Политик также напомнила о необходимости «искать варианты и срочные альтернативы», а также установить «максимальный предел цен на газ»: «Наше предложение сегодня — это контракты на закупки [газа], которые ЕС может заключать централизованно. Мы хотим избежать финансовых спекуляций в системе торговли выбросами, это то, что мы наблюдаем».