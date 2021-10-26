Новосибирск, 26 октября 2021, 11:59 — REGNUM В Новосибирске с 27 октября еженедельно по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 11:00 до 13:00 (время местное) на территории второй городской социальной продовольственной ярмарки (ул. Петухова, 69) будет работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила мэрия города.
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«Работа мобильного пункта вакцинации организована управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска совместно с городской клинической поликлиникой № 22», — уточнили в городской администрации.
Отмечается, что вакцинированным на ярмарке подарят купоны на приобретение товаров с дополнительной скидкой. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно у администратора ярмарки или по телефону 363−01−27.