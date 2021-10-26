Тромсё, Норвегия, 26 октября 2021, 11:58 — REGNUM Сотрудничество в рамках Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) остается важным каналом диалога и связующей нитью для входящих в него стран, заявил 26 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии СБЕР.
Глава российского внешнеполитического ведомства поблагодарил норвежских коллег и лично главу МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт за радушный прием и организацию сессии в очном формате.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров рассказал о достижениях 25-летней работы Арктического совета. За четверть века участники Арктического совета «добились значительных результатов», отметил министр.
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