Тромсё, Норвегия, , 11:58 — REGNUM Сотрудничество в рамках Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) остается важным каналом диалога и связующей нитью для входящих в него стран, заявил 26 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии СБЕР.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Убеждены, что для наших стран Баренцево сотрудничество остается своего рода связующей нитью и важным каналом диалога. В его рамках страны-участницы могут обсуждать ключевые для региона вопросы в деловом и конструктивном ключе, не подверженном колебаниям политической конъюнктуры», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства поблагодарил норвежских коллег и лично главу МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт за радушный прием и организацию сессии в очном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров рассказал о достижениях 25-летней работы Арктического совета. За четверть века участники Арктического совета «добились значительных результатов», отметил министр.

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