Ярославль, , 11:57 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области не успели вовремя закупить мазут для теплоснабжения. В проблеме разбирался глава регион Михаил Евраев. Об этом он рассказал на заседании Ярославской областной думы.

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Выступая с вступительным словом перед депутатами, Михаил Евраев анонсировал самые важные из имеющихся проблем, с которыми предстоит работать в ближайшее время. Одна из них — вопросов вхождения в зиму и обеспечения теплоснабжения в регионе.

«Вхождение в зиму, это острый вопрос, который перед нами стоит. Вы знаете проблемы, которые есть и их надо решать прямо сейчас. Это срочные проблемы. И отдельно нужно остановиться по вопросу в Переславль-Залесском, по ситуации с мазутом. Ситуация сложилась там тяжёлая. Очевидно, что это результат неэффективной хозяйственной деятельности», — поднял тему Михаил Евраев.

Врио губернатора подчеркнул, что ситуация уже решается.

«Всю ситуацию мы рассматриваем по двум направлениям. Первое — это те меры, которые нужно принять срочно и прямо сейчас. Потому что не должно быть такого, что люди останутся без тепла. А второе — это то, как это будет в дальнейшем. Потому что, если говорить про срочное, мы уже решения приняли и в ближайшее время оно будет соответствующим образом оформлено, о выделении дополнительных средств. Но вот этот результат хозяйственной деятельности обойдётся в несколько сотен миллионов рублей по данному направлению. Это просто цена вопроса. Цена ошибки. Потому что, если бы мы купили мазут летом, когда цена него была в два раза меньше, то ничего бы не было. Никакого ущерба, даже экономия была бы. С точки зрения тех денег, которые были заложены. А сейчас это обойдётся в колоссальные дополнительные средства. Которые могли бы пойти на социальный программы или инфраструктурные проекты. А мы их теперь не можем туда направить, потому что нам надо срочно решать проблему жителей Переславля-Залесского», — заключил Михаил Евраев.

Понадеялся чиновник и на то, что в будущем таких ситуацией в регионе не возникнет.

«Мы эту проблему решим сейчас. Но хотелось бы, коллеги, делать так, чтобы у нас таких проблем не возникало в будущем. Чтобы мы не оказывались в такой авральной ситуации. Нам говорят: добрый день, есть такая проблема, путей решения нет, денег нет, тепло поставлять не можем, мазута нет. Задача наша — организовать работу таким образом. И правительства, и муниципальных образований, и нашу с вами совместную работу, чтобы мы вовремя выявляли подобные проблемы и оперативно на них реагировали. А ещё лучше, чтобы организовали работу так, чтобы такие проблемы не появлялись в принципе», — сказал Михаил Евраев.

В завершение своей речи глава региона выразил надежду, что работа с депутатами будет конструктивной.

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