Пенза, , 11:57 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 346 человек. Об этом сообщает 26 октября общероссийский оперативный штаб.

Больничная палата

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Накануне в регионе заболели 338 жителей. Всего на 26 октября в Пензенской области зарегистрировано 78 356 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 58 855 пациентов, в том числе за сутки — 20 человек.

Скончались за время пандемии 3387 ковид-пациентов, из них 26 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 октября в Пензенской области первый компонент антиковидной вакцины получили 551 164 человека. Полностью завершили вакцинацию 477 727 жителей области, повторно привились 28 437 человек.

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