Тбилиси, 26 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Нахождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме вредит имиджу правящей партии «Грузинская мечта». Об этом заявил в интервью грузинскому подразделению «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) бывший заместитель госсекретаря США Дэниел Фрид.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Он отметил, что критически относится к решению Саакашвили вернуться в Грузию, но также осуждает грузинские власти за арест бывшего президента. При этом, экс-сотрудник Госдепа считает, что в Грузии не время для совершения переворота.

«Возможно, он (Саакашвили, прим. — ИА REGNUM) вернулся в Грузию с мечтой устроить очередную «революцию роз», — сказал Фрид. —. Сейчас не время революций. Построй политическую партию, угоди электорату и выиграй выборы».

Напомним, Саакашвили прибыл Грузию перед первым туром выборов в органы самоуправления. Его задержали в Тбилиси 1 октября. Экс-президент объявил голодовку и заявил, что его освобождение зависит от победы оппозиции во втором туре выборов, который пройдёт 30 октября. Арест Саакашвили даёт повод его сторонникам постоянно проводить акции протеста и обвинять власти в «политическом преследовании» экс-президента.