Москва, , 11:56 — REGNUM На завершение реконструкции и новую экспозицию музея Ленинского мемориала в Ульяновске будет выделено 2,3 млрд рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, комментируя встречу парламентариев с главой Минфина Антоном Силуановым.

Площадь Ленина. Ульяновск Lene4ka

«Достигнута договоренность о выделении из федерального бюджета недостающих средств на завершение реконструкции и новую экспозицию музея Ленинского Мемориала в Ульяновске. Общая дополнительная сумма финансирования составит 2,3 млрд рублей», — отметил Куринный.

В Госдуме идет обсуждение проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, масштабные ремонтные работы в Ленинском мемориале начались в 2019 году и планируется завершить в 2022 году. В настоящее время обсуждаются вопросы благоустройства территории и реэкспозиции центра.

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