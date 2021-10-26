26 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Светлана Шаповалова, , 16:28 — REGNUM Исследование финского Аналитического центра деловой жизни (Eva), которое показало, что подавляющее число респондентов считают Россию военной угрозой, социальные сети восприняли в основном с иронией и шутками: «Раз боятся, значит уважают». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Российская угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто утверждает, что финны внимательно следят за событиями в России и действиями страны на мировой арене и отмечают «негативные события»… Просто Россия стала сильней и чуть жестче», — отмечает Алексей Заитов.

«Русофобская информационная война охватила практически весь мир, особенно захватила умы молодежи. Чего удивляться. К тому же сильную Россию в военном плане всегда боялись», — соглашается Маруся.

«Из более 5,5 млн граждан Финляндии было опрошено 2 тысячи человек, из которых больше половины (в основном молодёжь) считают политику России агрессивной. Вы серьёзно? А как россияне относятся к политике официального Хельсинки? Как наш народ относится к странам, объявившим нам санкции по указке Вашингтона, нацелившими на нас своё наступательное вооружение? Войны объявляют друг другу не народы, а высшая государственная власть. Поэтому те финны, которые имеют доход от России и её граждан, по-прежнему заинтересованы в добрососедских отношениях с нами», — отмечает Гость.

Граница России и Финляндии Alexey Ivanov

«Быть нашими друзьями или врагами — в равной степени почётно!» — заметил Алексей С.

«Считают угрозой для себя? С какого бодуна? Впрочем? заклепать мозги молодёжи — это при нынешнем разгуле англосаксонской русофобии не проблема. На самом же деле у нас с финнами «вечный мир», проверенный временем», — напоминает Никола Базиль.

«Если зайца долго бить мокрым полотенцем по животу, он обязательно научится барабанить! В этом случае надо также начать соответствовать финским ожиданиям. Сегодняшняя ситуация только еще раз подтверждает пословицу — «Не делай добра, не получишь зла!» — иронизирует Аристарх.

«Судя по тому, какую информацию западные СМИ выдают своим гражданам, при этом закрывая альтернативные её источники не только на ТВ, но и в интернете, по-другому и быть не может и не могло, поэтому ничего удивительного, тем более РФ стала гораздо сильнее и стала жестче отстаивать свои интересы, говоря Западу: «Ребята, варитесь в своем котле сами, нас только не трогайте, а то плохо будет», а западные журналисты это переворачивают и говорят, что РФ угрожает, вот и все, отсюда и весь негатив», — рассуждает Дмитрий Иванов.

«Если финны сделают глупость и войдут в НАТО, то да, Россия СРАЗУ станет очень реальной военной угрозой», — считает Николай Редько.

«Современное поколение не умеет анализировать. Если бы умели, увидели бы действия Америки за последние 20 лет и действия России. И все было бы ясно. А так… Потерянное поколение», — рассуждает Виктория Никифорова.

«… Финны внимательно следят за … Находясь рядом с берлогой медведя, можно покричать в неё, можно потыкать палкой. Можно просто пройти мимо, но в любом случае будешь внимательно следить за входом. Так что финны всё правильно делают», — иронизирует Т.

«Разбудили лихо? Теперь сидите тихо!» — заметила Юлия Балашова.

«Привыкли смотреть на Россию как на «дойную корову», а стоило только ещё открыть немного рот — и вот тут-то понеслось тявканье из всех подворотен… Может, сейчас и начнут Россию уважать?» — отмечает Татьяна Данилова.

«Очевидно, народу Финляндии внушают то, что удобно. Любить Россию как-то немодно, что ли, стало? Хотя никаких угроз в чей-либо адрес мы не выдвигали. Да, у нас отличное вооружение, и мы всегда можем постоять за свои границы, но мы хорошо знаем, что такое война, и нам бы в голову не пришло это пытаться повторить!» — приводит довод Антон Панов.

Солдаты российской армии Mil.ru

«Глупость какая-то? Статья не заказная случаем? Финнам РФ не угрожала и не собирается угрожать. Нормальная, адекватная соседская страна. Видимо, кто-то решил растараканить и эту тему, и отношения Финляндии и РФ. Не нравятся ЕС и США нормальные отношения РФ и Финляндии. Не верю СМИ», — заявил N.

«А как россияне относятся к финнам? Думаю что никак, даже не задумываются на эту тему. О финнах думал лучше, а они, оказывается, очень забитая и отсталая нация в Европе. Одним словом, как были чухонцы, так и остались ими», — замечает User.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам опроса, проведённого финским Аналитическим центром деловой жизни (EVA), выяснилось, что около 60% жителей Финляндии полагают, что Россия представляет военную угрозу для их страны. Также среди респондентов растёт доля тех, кто относится России отрицательно (45%).

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