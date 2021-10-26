Биробиджан, 26 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Генеральный директор АО «Биробиджаноблгаз» Сергей Веретенников прогнозирует вынужденные отключения многоквартирных домов в столице Еврейской автономии от газа. Изменить ситуацию может только выделение 10 млн рублей из бюджета на закупку топлива, сообщил он 26 октября в интервью EAOMedia.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Для обеспечения непрерывности газоснабжения населения области необходимо максимально оперативно закупить у поставщиков не менее 200 тонн газа, на приобретение которого максимально оперативно требуется свыше 10 млн рублей», — отметил Сергей Веретенников.

По его словам, «Биробиджаноблгаз» вынужден закупать газ по ценам, которые в два раза выше установленных правительством региона при расчёте тарифов. На федеральном уровне оптовые цены на газ не регулируются государством, а на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость топлива неожиданно возросла. Из-за несоответствия трат и поступлений финансовое положение компании ухудшается, признался руководитель «Биробиджаноблгаза». Он заявил о 24,8 млн рублей долгов компании, в том числе 4,2 млн рублей по налогам.

«Неуплата этого долга в налоговую грозит компании арестом счетов и отсутствием последующей возможности оперативного приобретения газа для обеспечения бесперебойного газоснабжения населения», — констатировал Сергей Веретенников.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Биробиджаноблгаз» могла обеспечивать жителей столицы Еврейской автономии топливом, но не выполнила свои обязательства. К такому выводу пришла в августе прокуратура, рассмотрев жалобы жителей Биробиджана на перебои с подачей газа. В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).