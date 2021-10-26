Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону тариф на проезд в общественном транспорте может быть пересмотрен в сторону увеличения. С такой просьбой к властям обратились перевозчики.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ранее транспортные компании имели возможность выжить за счёт так называемых финансовых подушек безопасности. Анализ финансовой деятельности за период с января по октябрь 2021 года показал, что данной подушки уже не существует, и как выживут транспортные компании в зимний период — неизвестно», — сказано в письме на имя донского губернатора Василия Голубева.

Экономически обоснованный тариф, приводятся данные в письме, должен составлять не менее 40−45 рублей, пишет портал 161.ru. Это связано с тем, что подорожало топливо и запчасти. Вдобавок к этому водителям не могут поднять зарплаты, в связи с чем они уходят к другим работодателям.