Москва, 26 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Немецкие НПО очень слабо представлены в Белоруссии и ведут свою работу с Украины. Об этом 26 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Не надо переоценивать влияние немецких или каких-либо еще иностранных фондов и НПО в Белоруссии» — заявил эксперт.

«Если говорить о немцах, то они в Минске представлены слабо. Фонды Науманна от либералов и Эберта от Социал-демократов работают по Белоруссии из своих офисов из Киева. По сути, в Минске представлен только партийный фонд ХДС им. Конрада Аденауэра», — пояснил Борисов.

«В целом же немецкие НПО и фонды никогда не имели возможность существенно влиять на белорусскую элиту и даже на состав руководства оппозиции. Их силы существенно уступают потенциалу поляков», — заявил эксперт.