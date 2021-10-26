Москва, 26 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Спиртные напитки в России дорожают меньше другой продукции в силу регуляторных мер. Об этом 26 октября заявил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Алкоголь

«Алкоголь — это продукт, который зарегулирован. Это один из немногих подакцизных товаров. Здесь есть разные подпорки со всех сторон. Это не совсем рыночный товар был всегда. Его нельзя продавать дешевле какого-то уровня», — сказал Максимов.

Он отметил, что российский алкоголь не идет на экспорт в большом объеме в отличии от другой пищевой продукции, что также не оказывает влияния на его стоимость в плане подорожания.