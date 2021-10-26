Абакан, 26 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В список культурного наследия Хакасии включили здание первой общеобразовательной школы Абакана. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это одно из немногих сохранившихся исторических зданий города, построенных в начале XX века.

Правительство Хакасии Новый объект культурного наследия Хакасии

«Двухэтажное прямоугольное здание с небольшим прямоугольным пристроем входа северо-восточного фасада под вальмовой крышей. Первый этаж кирпичный. Второй этаж деревянный, из среднего по размеру соснового бревна, рубленного в «лапу», — отметили в правительстве.

В 1905 году здесь учились 49 человек, в том числе 36 мальчиков и 13 девочек, а в 1913 году — уже 79 мальчиков и 45 девочек. После Гражданской войны в здании располагался клую, где в 1925 году прошёл I окружной съезд Советов, а спустя два года здесь оборудовали первую радиовещательную станцию и телефонную станцию на 10 номеров.

В 1938—1982 годы здание вновь выполняло роль школы. После развала СССР его передали ТПО «Хакместпром», а в 1999 году оно было продано частному лицу.