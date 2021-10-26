Хабаровск, , 12:13 — REGNUM В Хабаровске 26 октября в рамках национального проекта «Образование» начался окружной форум, на котором участники обсудят инновационные формы обучения с применением современного оборудования. Форум проходит в смешанном формате — в общей сложности участвуют 300 педагогов, еще около 2 тыс. преподавателей присоединились к мероприятию онлайн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Форум в Хабаровске Пресс-служба правительства Хабаровского края

Читайте также: На Камчатке в школах открылись новые «Точки роста»

«Точки роста» — это в своём роде уникальные центры, которые позволяют создать равные возможности для обучения школьников вне зависимости от того, проживают они в сельской местности или, например, в городе-миллионнике. Качественная подготовка учителей для работы в таких центрах — это первый шаг к успеху и заинтересованности учеников», — прокомментировал член ОНФ Григорий Жинков.

Руководители и педагоги «Кванториумов», центров «IT-куб» и «Точек роста» в течение двух дней будут знакомиться с лучшими практиками реализации образовательных программ, направленных на развитие талантов и способностей детей. Подобные мероприятия проходят во всех федеральных округах России в рамках реализации национального проекта «Образование», организатор — Академия Минпросвещения России.

«Форум, как открытая площадка для дискуссий, дает возможность задавать актуальные вопросы, слышать мнение экспертов, выражать конструктивную критику. Также он положит начало плотной коммуникации педагогов из разных регионов. Это будет способствовать формированию связей для дальнейшего сотрудничества», — сказала замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

В первый день участники обсудили государственную политику в сфере дополнительного образования детей. На второй день запланировано посещение детского технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования «IT-куб» в Хабаровске, краевого центра образования. Для гостей проведут различные мастер-классы.

«У каждого региона есть своя специфика. На Дальнем Востоке — большие расстояния между образовательными учреждениями. Но хорошо, что на базе школ в селах и малых городах открываются центры «Точка роста». Дети получают возможность заниматься в современных условиях и оборудованных лабораториях. Также отмечу, что в Хабаровском крае успешно выстроена система педагогической поддержки. Крупные образовательные учреждения оказывают методическую помощь коллегам со всего региона», — прокомментировал начальник отдела методологии и сопровождения реализации нацпроекта «Образование» Академии Минпросвещения Михаил Воробьев.

Отмечается, что в Хабаровском крае сеть центров «Точка роста» охватывает 91 сельскую школу. К сентябрю 2024 года их станет 208. Педагоги регулярно развивают свои профессиональные компетенции, обучаются на курсах повышения квалификации. Формируется банк образовательных программ, готовых к реализации в центрах.

«Я считаю, что образование, развитие и реализация каждого ребенка — основа национальной экономики. Суть образовательной деятельности должна состоять не в научении, а в выявлении и раскрытии талантов каждого ребёнка, создании единой развивающей среды. Общее школьное образование должно быть объединено с системой дополнительного образования. Нельзя оставлять так, как есть, когда на уроках «сиди и учи», а все интересное — это «так, развлечение в кружках, если хочешь». Процесс должен быть единым, когда практические и интересные задачи «в кружках» становятся эффективной мотивацией для изучения школьных программ», — считает сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Образование» новые «Точки роста» торжественно открылись на Камчатке в Атласовской средней школе Мильковского района и в школе поселка Вулканного Елизовского района.