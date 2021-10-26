Калуга, , 12:16 — REGNUM Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев рассказал на заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции о работе волонтёров по организации помощи гражданам 60 лет и старше, находящимся на изоляции, сообщает 26 октября корреспондент ИА REGNUM.

Волонтеры доставляют продукты пожилым людям в период пандемии Khabkrai.ru

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С 22 октября возобновил работу региональный волонтерский штаб. Волонтёры оказывают содействие людям, находящимся на самоизоляции, которым по разным причинам не могут помочь их близкие. Все добровольцы в обязательном порядке проходят регистрацию, обучение, инструктаж по технике безопасности, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и бейджами. Волонтёры готовы оказать помощь гражданам в оплате услуг ЖКХ, приобретении и доставке на дом продуктов и лекарств. Прием обращений жителей осуществляется в ежедневном режиме с 9:00 до 20:00 без выходных. По состоянию на 25 октября на горячую линию поступило 12 звонков, все они касались работы штаба.

По словам руководителя калужского регионального отделения волонтерской роты Алексея Клименко, помощь самоизолированным пожилым людям, в основном, заключается в получении продуктов питания и лекарств. Волонтёрами используется как личный транспорт, так и предоставленный партнерами и спонсорами. Уже определено, что добровольцам будет выделен транспорт из гаража администрации губернатора.

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