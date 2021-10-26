Уфа, 26 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Законопроект в защиту граждан от завышения платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) направил в Госдуму РФ парламент Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Сообщается, что в Государственную Думу РФ направлен подготовленный госсобранием Башкирии проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

«Законопроектом предлагается привлекать ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с твердыми коммунальными расходами к административной ответственности за некорректный расчет платы за коммунальные услуги. Если федеральные коллеги нас поддержат, то у органов государственного жилищного надзора появятся полномочия для наведения порядка. По результатам проверок они смогут оформлять протоколы об административных правонарушениях. Пока таких полномочий у Госкомжилнадзора нет», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, который отметил, что в действующей редакции закона не обеспечивается принцип юридического равенства, поскольку операторы ТКО и ресурсоснабжающие организации остаются в стороне, а управляющие компании за подобные нарушения несут ответственность согласно КоАП РФ.

В связи с этим депутаты госсобрания Башкирии предлагают восстановить справедливость.

«В нашей республике жалобы граждан на завышенные платежи исчисляются десятками тысяч в год, а суммы перерасчетов — десятками миллионов рублей. При этом не каждый человек дотошно изучает счета и обращается за перерасчетом. Если «ресурсники» будут отвечать за некорректные начисления, порядка будет больше», — заявил Толкачев.

Сообщается, что в 2019 году в государственный комитет Башкирии по жилищному и строительному надзору поступило 22 497 обращений, при этом 22% из них касались вопросов начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги. По итогам выявленных нарушений при начислении платежей были выдано 760 предписаний, а сумма перерасчета тогда составила 69,5 млн рублей.

В прошлом году чиновники республики получили 19 127 обращений, треть из которых касалась некорректных начислений. По результатам контрольно-надзорных мероприятий жителям Башкирии было возвращено 53,5 млн рублей неправомерно начисленных платежей.

Отмечается, что сейчас внесенный республиканским госсобранием законопроект находится на рассмотрении Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.