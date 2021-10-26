Брюссель, , 11:50 — REGNUM Заморозкой бюджетных выплат в размере €18 млн из-за отказа Варшавы выплачивать Брюсселю штраф в €500 тыс. ежедневно по делу об угольной шахте «Туров» пригрозил Польше Евросоюз. Об этом 26 октября сообщает агентство Bloomberg.

ЕС Politikus.ru

По информации источника, на минувшей неделе Еврокомиссией (ЕК) было направлено письмо польскому правительству, в котором содержалась просьба предоставить информацию о выплате штрафа и плане закрытия шахты.

Кроме того, в послании указывалось на готовность Евросоюза возместить эту сумму с процентами, путем включения ее в будущие выплаты Польше из бюджета сообщества и уточнялось, что ЕК собирается отправлять аналогичные письма об оплате штрафа до тех пор, пока польская сторона не закроет указанную шахту.

При этом отмечается, что представитель правительства Польши заявил агентству, что Варшава не считает письмо ЕК официальным уведомлением для того, чтобы оплатить указанный штраф и добавил, что польские власти рассчитывают получить этот документ от ЕС в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день по делу об угольной шахте «Туров».