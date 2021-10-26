Новосибирск, , 11:50 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 октября, за минувшие сутки выявлено 295 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 267 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 67 лет, 84 года и женщины в возрасте 47 лет, 56 лет, 69 лет, 72 года, 78 лет, 82 года, 82 года, 84 года. Всего в регионе умерли 3313 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 69 280 случаев заражения коронавирусом (+295 за сутки), в том числе у 6548 детей; 53 140 пациентов полностью выздоровели (+134 за сутки).