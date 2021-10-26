София, , 11:49 — REGNUM Болгарские спасатели завершили операцию по снятию с мели аварийного турецкого сухогруза VERA SU в районе Камен-Бряга (Добричская область Болгарии). Об этом 25 октября сообщило Радио Болгария.

Сухогруз The Photographer

Согласно официальной информации, в результате спасательных работ, продолжавшихся около 7 часов, трем буксирам удалось вывести VERA SU в открытое море.

«В настоящее время корабль направляется в Варну, где его ждет капитальный ремонт, — говорится в заявлении Морской администрации Добрича. — При этом осуществляется постоянная откачка из трюмов сухогруза воды, проникающей через пробоины в его корпусе».

Ранее специальные службы береговой инфраструктуры Болгарии перегрузили с борта VERA SU партию азотных удобрений.

Как утверждают болгарские источники, дальнейшая судьба сухогруза не известна: турецкие владельцы судна не предъявляют соответствующих прав и претензий в отношении корабля и его имущества.

Напомним, 20 сентября нынешнего года VERA SU, перевозившее с Украины в Варну крупную партию карбамидов, село на мель у Камен-Бряга. В результате судно получило серьезные повреждения, а в Черное море попали несколько тонн химикатов.