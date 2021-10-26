Эр-Рияд, , 11:52 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис встретился 25 октября в Эр-Рияде со Специальным посланником президента США по климату Джоном Керри на полях «Ближневосточной зеленой инициативы». Об этом сообщает AMNA.

Климат. Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Мицотакис проинформировал Керри об инициативе правительства Греции по «зеленому» курсу и реализации экологических целей ЕС на 2030 год, в частности в области возобновляемых источников энергии, в преддверии 26-й Конференции Сторон ООН по изменению климата, которая откроется 31 октября в Глазго.

Греческие инициативы также включают сокращение выбросов CO2 в секторе судоходства, и недавнее соглашение о подключении Греции и Египта к электросети через кабель, соединяющий Северную Африку с Европой.

Премьер-министр Греции отметил, что благодаря своему географическому расположению страна имеет сравнительное преимущество в том, чтобы стать центром регионального сотрудничества в области зеленой энергетики и диверсификации источников энергии.