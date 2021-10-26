Эр-Рияд, 26 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис встретился 25 октября в Эр-Рияде со Специальным посланником президента США по климату Джоном Керри на полях «Ближневосточной зеленой инициативы». Об этом сообщает AMNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

Мицотакис проинформировал Керри об инициативе правительства Греции по «зеленому» курсу и реализации экологических целей ЕС на 2030 год, в частности в области возобновляемых источников энергии, в преддверии 26-й Конференции Сторон ООН по изменению климата, которая откроется 31 октября в Глазго.

Греческие инициативы также включают сокращение выбросов CO2 в секторе судоходства, и недавнее соглашение о подключении Греции и Египта к электросети через кабель, соединяющий Северную Африку с Европой.

Премьер-министр Греции отметил, что благодаря своему географическому расположению страна имеет сравнительное преимущество в том, чтобы стать центром регионального сотрудничества в области зеленой энергетики и диверсификации источников энергии.