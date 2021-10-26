Москва, , 11:47 — REGNUM За сутки заражение коронавирусом выявили у 36 446 жителей России, сообщает 26 октября оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19.

Коронавирус Сdc.gov

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Суточный прирост немного снизился по сравнению с предыдущим днём, 25 октября, когда выявили 37 930 заражений. Снижение обусловлено некоторым улучшением ситуации в Московском регионе. Так, в столице за сутки выявили 6074 носителя вируса против 7778 накануне, а в Подмосковье 2930 против 3127.

Суммарное число заражений коронавирусом в России, выявленное тестированием, составило 8 316 019 случаев.