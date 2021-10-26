Воронеж, , 11:46 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 744 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 26 октября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее был подтверждён 741 новый случай заражения. Таким образом, в регионе зафиксирован очередной суточный рекорд заражаемости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выписаны с выздоровлением после ковида 172 воронежца. Скончались за минувшие сутки сразу 67 жителей региона с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 150 346 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 118 236. Скончались уже 6 886 воронежцев.