Махачкала, , 11:46 — REGNUM Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане. В больницу с ожогами госпитализированы двое взрослых и младенец. По данному факту проводится проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пожар LoggaWiggler

ЧП произошло 25 октября в одном из двухэтажных частных домов в городе Махачкале. Сначала, как уточняется, прозвучал хлопок газа, после чего произошел пожар.

«В городе Махачкале по улице Солдатская, д. 31 произошел пожар на первом этаже 2-х этажного частного жилого дома. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. м. В результате происшествия пострадало три человека, из них один ребёнок, которые госпитализированы в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, после чего будут приняты меры для возбуждения уголовного дела в случае необходимости.

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