Москва, , 11:45 — REGNUM В пандемию коронавируса, учитывая сложную экономическую обстановку, предпринимателям приходится решать сложные задачи: очень часто требуются заемные средства. Для того, чтобы российские компании могли проще получить желанный кредит, власти запустили новый «зонтичный механизм» предоставления поручительств по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Уже за полтора месяца он позволил предпринимателям привлечь кредиты на общую сумму 3,6 млрд рублей.

Главный смысл нового механизма, который развивают Минэкономразвития России и Корпорация МСП, состоит в том, чтобы сделать банковские кредиты более доступными. Если раньше компаниям, у которых нет залога, было сложно соблюсти все требования кредитных организаций, то теперь им проще получить заемные средства.

Поручительство по новой программе позволяет обеспечить до 50% от суммы кредита, а процентная ставка по нему снижается. Средняя процентная ставка по кредитам, выданным в рамках нового механизма государственной поддержки МСП, составила 9% годовых. Она также может быть снижена за счет различных программ поддержки проектов малого и среднего бизнеса.

В настоящее время в проекте участвуют шесть банков: ВТБ, «Открытие», ПСБ, РНКБ, МСП Банк и «Сбер». При этом компания сможет получить средства практически мгновенно, без обращения в Корпорацию МСП. Это возможно благодаря тому, что весь документооборот между участниками цифровизирован и кредит выдается в самом банке по принципу одного окна.

«Задача — сделать возможным, чтобы субъект МСП мог встать на банковское обслуживание и получить кредит, вообще не выходя из дома или офиса», — пояснил председатель попечительского совета Бизнес-платформы ОНФ, заместитель председателя правления Альфа-банка Владимир Сенин.

Тему цифровизации поддержал эксперт ОНФ, директор компании «Металл Трейд» Станислав Каменецкий:

«Деньги, поддержка бизнесу сегодня нужны точно в срок. Сроки получения поддержки увеличиваются в связи с необходимостью перевода сотрудников в банках и институтах развития на режим удаленной работы».

Всего за месяц работы нового «зонтичного» механизма предприниматели получили кредиты в банках-участниках на общую сумму 3,6 млрд рублей, а до конца 2021 года этот инструмент позволит малому бизнесу получить еще порядка 17 млрд рублей на развитие своего дела.

В целом же планируется, что новая мера государственной поддержки к 2024 году поможет более чем 35 тыс. предпринимателей получить финансирование на сумму свыше 600 млрд рублей.