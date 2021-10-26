Джакарта, , 11:45 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 19,9 млн жителей хотят вернуться в родные края и навестить родственников во время предстоящих рождественских и новогодних праздников, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«Я прошу, чтобы Рождество и Новый год прошли без толп. Согласно результатам опроса, 19,9 млн человек намерены отправиться домой во время праздников», — заявил глава государства.

Ожидается, что около 20 млн человек на Яве и Бали будут путешествовать во время праздников. В прошлом году праздники привели к увеличению числа случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии сделает ПЦР-тестирование на коронавирус обязательным на всех видах транспорта.

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