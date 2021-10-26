Салоники, Греция, , 11:47 — REGNUM Студенческий парад, запланированный в греческом городе Салоники на 27 октября, отменен в связи с национальным днем траура по случаю смерти лидера партии «Движение за перемены» Фофи Генниматы, сообщило министерство внутренних дел 25 октября.

Салоники Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Парад должен был состояться в честь празднования государственного праздника страны — «Дня Охи», праздник связан с ключевым для Греции эпизодом Второй мировой войны.

В МВД отметили, что военные и студенческие парады, запланированные на четверг, 28 октября, будут проводиться по расписанию.

Ветеран греческой политики Фофи Геннимата скончалась 25 октября от рака в возрасте 56 лет.